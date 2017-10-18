Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пенсии в России в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции, которая будет зафиксирована по итогам 2017 года, сообщил в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году", - сказал он.
Как сообщал в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, правительство приняло решение проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года на 3,7%.
Ранее Силуанов отмечал, что в предыдущие годы индексацию пенсий неработающему населению осуществляли темпами более высокими, чем фактическая инфляция, за исключением одного года. Это было связано с тем, что индексация осуществлялась на плановый уровень инфляции. Минфин считает "более справедливыми" принятые поправки в законодательство о том, что пенсии будут индексироваться на фактический уровень инфляцию, то есть за предыдущий финансовый год, отмечал министр.
В феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Соответственно, доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%. Однако в августе правительство приняло решение заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей. Силуанов заявлял, что эта разовая выплата пенсионерам практически компенсировала недоиндексацию пенсий.
Ранее в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что средняя прибавка к страховым пенсиям по старости в 2018 году может составить около 400 рублей. По данным ПФР, в 2017 году средний размер страховой пенсии по старости составил 13 657 руб., а в 2018 году он может вырасти до 14 045 руб.