Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пенсии в России в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции, которая будет зафиксирована по итогам 2017 года, сообщил в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году", - сказал он.

Как сообщал в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, правительство приняло решение проиндексировать пенсии с 1 января 2018 года на 3,7%.

Ранее Силуанов отмечал, что в предыдущие годы индексацию пенсий неработающему населению осуществляли темпами более высокими, чем фактическая инфляция, за исключением одного года. Это было связано с тем, что индексация осуществлялась на плановый уровень инфляции. Минфин считает "более справедливыми" принятые поправки в законодательство о том, что пенсии будут индексироваться на фактический уровень инфляцию, то есть за предыдущий финансовый год, отмечал министр.

В феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Соответственно, доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%. Однако в августе правительство приняло решение заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей. Силуанов заявлял, что эта разовая выплата пенсионерам практически компенсировала недоиндексацию пенсий.

Ранее в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что средняя прибавка к страховым пенсиям по старости в 2018 году может составить около 400 рублей. По данным ПФР, в 2017 году средний размер страховой пенсии по старости составил 13 657 руб., а в 2018 году он может вырасти до 14 045 руб.