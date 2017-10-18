Минтранс до 1 декабря усовершенствует методику оценки финустойчивости авиакомпаний

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ планирует до 1 декабря усовершенствовать методику оценки финансовой устойчивости авиакомпаний для предотвращения ситуаций, подобных ситуации с "ВИМ-Авиа". Об этом сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова на заседании подкомитета транспортного комитета РСПП.

"Мы планируем, что до 1 декабря усовершенствуем методику, которая была, по ключевым показателям, которые нам позволят предотвращать подобного рода ситуации, обязательно сделаем стресс-тестирование, посмотрим, как будет выглядеть отрасль на крупных и небольших компаниях, скорее всего, просегментируем и будем собираться для того, чтобы обсуждать и принимать эту усовершенствованную методику", - сказала она.

Кроме того, по словам Петровой, сейчас Минтранс совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ разрабатывает меры по оздоровлению отрасли на ближайшую пятилетку.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством потребовал от министра транспорта Максима Соколова "быстро и эффективно" решить проблему вокруг "ВИМ-Авиа" и представить предложения по усилению регулирования сферы авиаперевозок. Он подчеркнул, что требования и критерии оценки авиакомпаний должны быть действенными, понятными и прозрачными. При этом действующие критерии Минтранса, которые не позволили предотвратить кризисную ситуацию вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа", Путин подверг критике.

Глава Минтранса заявлял, что авиакомпании с неудовлетворительным финансовым состоянием могут быть лишены права на продажу билетов или лицензии. Такое заявление глава Минтранса сделал на фоне ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", которая 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа".