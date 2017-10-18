На российско-азербайджанской границе началось строительство автомоста через реку Самур

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Строительство автомобильного моста через реку Самур на российско-азербайджанской границе в Дагестане началось в среду, передает корреспондент ТАСС с места события.

В торжественной церемонии приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, представители Азербайджанской Республики и другие.

''Мы сегодня являемся свидетелями исторического момента, момента начала строительства нового моста через пограничную реку Самур. Это проект, к которому долго шли наши транспортные ведомства, который был крайне востребован всей транспортной системой и РФ и Азербайджанской Республики. Он открывает возможности для дальнейшего сотрудничества, торговли и комфортных пассажирских, эффективных грузовых перевозок'', - сказал во время церемонии закладки памятного камня министр транспорта России Максим Соколов.

По его словам, мост планируют достроить к весне 2019 года. Длина моста - 325 метров. Контролировать строительство будет Россия. ''Я со стороны коллег из Росавтодора и Министерства транспорта РФ беру на себя обязательства личного контроля за ходом строительства этого объекта, уверен, что это далеко не единственный транспортный объект, который будет построен в Дагестане в ближайшее время'', - добавил министр.

Как сообщил журналистам директор филиала управления дорог ''Каспий'' по Дагестану Магомедрасул Омаров, стоимость строительства - 1,2 млрд рублей, Россия и Азербайджан профинансируют проект ''пятьдесят на пятьдесят''. Также с российской стороны строится пешеходный переход со всеми удобствами.

По данным пресс-службы ФКУ ''Управление федеральных автомобильных дорог ''Каспий'' Росавтодора, решение о строительстве нового моста принято в соответствии с соглашением между правительствами двух соседних государств, подписанным 13 сентября 2013 года. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.