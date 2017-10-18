Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы постановил принять к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к концерну Siemens, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд определил принять встречный иск ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопроэкспорт" по признанию недействительными пунктов 29.7, 29.8 и 32 контракта от 10 марта 2015 года", - заявил судья.

Ранее Арбитражный суд Москвы отложил на 2 ноября заседание по рассмотрению иска концерна Siemens к двум структурам Ростеха - ООО и ОАО "Технопромэкспорт" - о поставках в Крым турбин производства, как утверждают истцы, концерна.

"Технопромэкспорт" на заседании 16 октября заявил о намерении подать встречный иск к Siemens о признании недействительной части сделки между "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ - совместное предприятие Siemens и "Силовых машин") и структурой Ростеха по договору от 10 марта 2015 года. Представитель Siemens тогда пояснил, что, помимо концерна, ответчиком является СТГТ.