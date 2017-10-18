Восточный порт может прекратить перевалку угля при штормовом ветре

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ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. АО "Восточный порт" - базирующаяся в Находке крупнейшая компания России, специализирующаяся на перевалке угля - готова остановить перевалку при штормовом ветре в зимнее время, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха угольной пылью, сообщает в среду пресс-служба предприятия.
"С приходом зимы тема чистоты воздуха в портах Приморского края становится актуальнее из-за климатических особенностей региона - осадков становится меньше, ветровая нагрузка усиливается, влажность воздуха понижается. Предприятие готово остановить перевалку при усилении ветра до штормовых показателей", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что для уменьшения загрязнения воздуха угольной пылью в порту применяется целый ряд мер: в частности, здесь работают снегогенераторы, распыляющие снег на открытых складах, а также вакуумная пылеуборочная машина Sibilia. Для повышения эффективности спецтехники планируется оборудовать малогабаритными снегогенераторами, в частности, судопогрузочную машину на 49-м причале, говорится в документе. "Кроме того, (для уменьшения загрязнения воздуха угольной пылью. - прим. ТАСС) шланг подачи воды на судопогрузочной машине будет оснащен термокабелем", - приводит пресс-служба порта слова главного инженера компании Евгения Арехты.
Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обострилась в этом году, когда через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. В настоящее время в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.