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Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимума

Экономика и бизнес
18 октября, 11:51 UTC+3

По мнению Михаила Задорнова, это произойдет в ближайшие три месяца

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Председатель правления и президент банка "ВТБ 24" Михаил Задорнов

Председатель правления и президент банка "ВТБ 24" Михаил Задорнов

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов считает, что ставки по вкладам в России в ближайшее время достигнут исторического минимума.

"Очевидно, что ставки по депозитам в ближайшие три месяца уйдут на исторически низкие значения", - заявил он журналистам.

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