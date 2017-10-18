Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимума

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов считает, что ставки по вкладам в России в ближайшее время достигнут исторического минимума.

"Очевидно, что ставки по депозитам в ближайшие три месяца уйдут на исторически низкие значения", - заявил он журналистам.