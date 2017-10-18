Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки к закону о федеральном бюджете на 2017 год. Планируется, что они будут приняты в целом 27 октября одновременно с первым чтением проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Законопроектом предусматриваются корректировки основных характеристик бюджета. Так, доходы увеличиваются до 14 720,3 млрд рублей (ранее утверждены в сумме 14 678,8 млрд рублей), расходы - до 16 728,4 млрд рублей (ранее утверждены в сумме - 16 602,6 млрд рублей). Дефицит прогнозируется в объеме 2 008,1 млрд рублей (планировалось 1 923,8 млрд рублей). Дефицит федерального бюджета в 2017 году составит 2,2% к ВВП, что на 0,1 п. п. выше утвержденного ранее.

Предусматривается увеличение общего объема доходов на 41,5 млрд рублей, в том числе за счет увеличения нефтегазовых доходов в сумме 25,7 млрд рублей и ненефтегазовых доходов в сумме 15,8 млрд рублей. При этом по отношению к ВВП доля доходов практически не изменится.

Законопроектом также предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год по предложениям ответственных исполнителей государственных программ и главных распорядителей средств федерального бюджета.

Как подчеркнул первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, дополнительные средства предлагается направить на укрепление обороны и безопасности и на развитие экономики. "В частности, 20 млрд руб. будут направлены на увеличение капитала Россельхозбанка, банка, который связан с кредитованием сельхозтоваропроизводителей. Еще 16 млрд руб. пойдут на Фонд развития промышленности, эти средства также направляются на развитие нашей экономики, на наиболее важные проекты промышленного производства", - пояснил он.

Коррекция прогноза

Законопроектом также корректируются показатели социально-экономического прогноза. В частности, прогноз по уровню инфляции понижен до 3,2%. В своем заключении комитет по бюджету и налогам отмечает, что представленный Минэкономразвития России прогноз в целом отражает складывающуюся ситуацию в экономике и показывает переход к устойчивому экономическому росту. "Комитет настаивает на необходимости развития мер государственного стимулирования инвестиций для повышения достоверности запланированного инвестиционного роста экономики во всем прогнозном периоде", - говорится в тексте заключения.