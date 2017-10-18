Гендиректор АИ: через три года Москва сможет стать одной из ведущих стартап-столиц мира

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Москва через два-три года сможет встать в один ряд с ведущими стартап-столицами мира. Такое мнение высказал генеральный директор Агентства инноваций (АИ) Москвы Алексей Парабучев в рамках тематической дискуссии на проходящем в "Сколкове" форуме "Открытые инновации 2017".

По его словам, у российской столицы имеется ряд преимуществ перед другими мировыми мегаполисами, где также активно развиваются новые направления бизнеса, в том числе интеллектуальные. Речь идет, прежде всего, о гигантском научном потенциале. "В масштабах страны Москва занимает первое место по количеству вузов, а это один миллион студентов ежегодно, и, соответственно, огромный человеческий потенциал", - отметил Парабучев.

В этой связи гендиректор агентства напомнил, что столичное правительство ввело требование для госзаказчиков по закупкам инновационной продукции. "И мы видим, что все классные идеи, доведенные до уровня прототипа или малой серии, уходят влет", - сказал он.

Потребность, по его словам, намного превышает предложение. "Большой потенциал спроса с одной стороны и огромный потенциал человеческого капитала с другой формируют ту массу стартап-комьюнити, которая позволит нам через два или три года стать в один ряд с крупными стартап- столицами мира", - уверен Парабучев.

Он также отметил, что для стартаперов очень важно находиться в том месте, где им интересно. "Москва в этом плане начинает активно выходить на сцену крупной и насыщенной жизни мегаполиса, где интересно быть", - продолжил гендиректор агентства.

Он уточнил, что этот фактор, все же является одним из ключевых для привлечения из других регионов страны и из-за рубежа людей, которые хотят делать бизнес. При этом, по словам Парабучева, стартапер - это не обязательно молодой человек, который только что окончил вуз. "Международные опросы показывают, что это все-таки люди, которым уже за 30, у которых есть определенный бэкграунд", - пояснил он.

Опыт других

Участники круглого стола, посвященного проблематике развития стартапов, сошлись во мнении, что именно региональные власти должны предпринимать гораздо большие усилия, чтобы сделать свои территории привлекательнее для нового бизнеса. Так, главный редактор агентства East-West Digital News Адриан Энни напомнил, что во Франции только в сентябре этого года в стартапы было инвестировано свыше €440 млн.

Среди мер, которые предлагаются властями страны для дальнейшего развития этой отрасли, он выделил привлечение крупных мировых игроков в стартапы во Франции, а также инициативу по выдаче четырехлетних виз для тех, кто хочет реализовывать там свои проекты.

Основатель и президент "Глобальной сети предпринимательства" Джонатан Ортманс напомнил, что новый бизнес очень любит приходить в небольшие государства. "Для того, чтобы вводить технологические изменения необходима поддержка правительства по преодолению различных законодательных барьеров", - сказал он, отметив, что "в небольших государствах можно создавать атмосферу для работы стартапов в финансовой, налоговой и культурной сферах".

О форуме

Ежегодный форум "Открытые инновации 2017" проходит с 16 по 18 октября в центре "Сколково". Информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума является информационное агентство России ТАСС.