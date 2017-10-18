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Крыму нужен 1 млн кв. м жилья в год для достижения общероссийских показателей

Экономика и бизнес
18 октября, 12:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, октября. /ТАСС

Жилой фонд республики насчитывает 36 млн кв. м

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Крым, где доля устаревшего жилья достигает 45%, должен ежегодно вводить в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья в течение 15 лет для достижения общероссийских показателей, сказал в среду глава парламента региона Владимир Константинов на парламентской сессии.

"Чтобы в Республике Крым приблизиться к общероссийским показателям, необходимо строить не меньше 1 млн кв. м жилья в год в течение 15 лет с учетом нормативного выпадения аварийного и ветхого жилья", - сказал спикер парламента.

Жилой фонд Крыма насчитывает 36 млн кв. м. При этом, по данным Константинова, 45% жилого фонда республики, или 16,2 млн кв. м, имеют возраст 50 лет и старше. "В основном это аварийное и ветхое жилье (12-15%) и жилье, не отвечающее современным стандартам", - сказал Константинов. Он добавил, что в среднем по России объем аварийного и ветхого жилья составляет от 3% до 8%, а объем устаревшего жилого фонда - до 40%.

Темпы строительства жилья, которые необходимы на данный момент, были зафиксированы в Крыму, по словам Константинова, лишь в советский период. Например, в 1986 году регион построил 982 тыс. кв. м жилья, в 1987 году - 1 млн кв. м.

Константинов рассказал, что в украинский период Крыма, в 2007-2011 годах, в республике строили от 387 до 530 тыс. кв. м жилья.

"Уже в России в 2014 году мы побили свой рекорд после распада [Советского] Союза и сдали 634 тыс. кв. м. В 2015 году показатель упал до 252 тыс. кв. м, а в 2016 - до 285 тыс. кв. м. В 2017 году за восемь месяцев у нас [введено] 110 тыс. кв. м. Это очень маленький результат - в два с лишним раза хуже [аналогичного периода] прошлого года", - сказал Константинов.

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