Планируемый дефицит бюджетов регионов превысил прогнозы правительства в 5,5 раза

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Регионы неаккуратно планируют расходы своих бюджетов, цифры дефицита "фантастические", заявила на заседании Госдумы глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
"В процессе исполнения бюджета регионы на 1 октября, принимая поправки в свои бюджеты, установили доходную часть 10,1 трлн рублей, то есть с увеличением на 300 млрд. Обращаю внимание на следующую цифру - расходы 11,2 трлн, то есть увеличение на 1,1 трлн рублей. Таким образом, планируемый дефицит региональных бюджетов сложился в объеме 1,1 трлн рублей. То есть с увеличением того прогноза, который был представлен правительством, в 5,5 раза", - отметила она.
Дефицит по итогам исполнения бюджетов регионов еще выше запланированного, указала Голикова. "Если исполнять то, что регионы запланировали, то дефицит у нас составит вообще фантастическую цифру в четвертом квартале - 1,6 трлн рублей, что практически нереально. Это свидетельствует о том, что регионы существенно завышают те расходы, которые планируют себе в процессе исполнения бюджета. Правительство, представляя проектировки на 2018 год, тоже дало ожидаемую оценку исполнению бюджета 2017 год. Дефицит, который планирует правительство, составляет всего 15 млрд рублей. Фантастические цифры - в 104 раза меньше, чем планируют регионы", - пояснила она
"Я привела эти цифры, потом что они достаточно красноречиво свидетельствуют о том, насколько неаккуратно к планированию своих расходов относятся субъекты РФ. Эти цифры должны привлечь внимание Министерства финансов, которое будет оценивать, как субъекты РФ осуществляют соглашения, которые подписывают с Минфином для получения дотаций на выравнивание".