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Минтранс подтвердил интерес бизнесмена Карлова к покупке "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
18 октября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ранее газета РБК сообщила, что Карлов "намерен инвестировать в авиакомпанию в случае, если ей будет предоставлена господдержка"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Бывший управляющий директор инвестиционного фонда TPG Aurora Борис Карлов может стать покупателем авиакомпании "ВИМ-Авиа", подтвердила журналистам директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

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"Да, могу подтвердить эту информацию", - сказала она.

Ранее об интересе Карлова к "ВИМ-Авиа" сообщала газета РБК со ссылкой на источники в правительстве. По информации издания, Карлов "намерен инвестировать в авиакомпанию в случае, если ей будет предоставлена господдержка". Для перезапуска перевозчика необходимо покрыть кассовый разрыв в 3 млрд руб.

Также известно, что интерес к "ВИМ-Авиа" проявляет бизнесмен, бывший акционер "Аэрофлота" и бывший владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев.

Накануне вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что "ВИМ-Авиа" будет признана банкротом, если в ближайшее время не найдется инвестор. При этом, по его словам, правительство будет принимать решение о судьбе "ВИМ-Авиа" после 22 октября.

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что на прошлой неделе прошли встречи с кредиторами "ВИМ-Авиа".

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