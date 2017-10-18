Будущий глава банка "Открытие" Задорнов поддерживает идею объединения с Бинбанком

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Будущий глава правления банка "Открытие", в настоящее время глава ВБТ24 Михаил Задорнов поддерживает идею объединения "Открытия" и Бинбанка
"Я позитивно отношусь к этому предложению, это наша общая позиция с Центральным Банком", - сказал он журналистам. Задорнов возглавит банк "Открытие" с 2018 года.
Отток средств физлиц из Бинбанка в сентябре составил 55 млрд руб., из банка "Открытие" оттока не было, рассказал Задорнов.
"Из "Открытия" в сентябре оттока не было вообще, по физическим лицам абсолютно нет никого движения. А из Бинбанка в сентябре ушло 55 млрд руб. средств населения", - сказал он.
Задорнов возглавит банк "Открытие" с 2018 года.
В начале октября о возможном присоединении Бинбанка к банка "ФК Открытие" заявил в интервью ТАСС первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. Он также отмечал, что постоянные органы управления "Открытия" во главе с Михаилом Задорновым могут быть сформированы до конца ноября.