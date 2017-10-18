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Будущий глава банка "Открытие" Задорнов поддерживает идею объединения с Бинбанком

Экономика и бизнес
18 октября, 12:43 дата обновления: 18 октября, 12:55 UTC+3

Михаил Задорнов, занимающий в настоящее время пост главы ВТБ24, отметил, что это общая позиция с Центральным Банком

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Глава ВТБ24 Михаил Задорнов

Глава ВТБ24 Михаил Задорнов

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Будущий глава правления банка "Открытие", в настоящее время глава ВБТ24 Михаил Задорнов поддерживает идею объединения "Открытия" и Бинбанка

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"Я позитивно отношусь к этому предложению, это наша общая позиция с Центральным Банком", - сказал он журналистам. Задорнов возглавит банк "Открытие" с 2018 года.

Отток средств физлиц из Бинбанка в сентябре составил 55 млрд руб., из банка "Открытие" оттока не было, рассказал Задорнов.

"Из "Открытия" в сентябре оттока не было вообще, по физическим лицам абсолютно нет никого движения. А из Бинбанка в сентябре ушло 55 млрд руб. средств населения", - сказал он.

Задорнов возглавит банк "Открытие" с 2018 года.

В начале октября о возможном присоединении Бинбанка к банка "ФК Открытие" заявил в интервью ТАСС первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. Он также отмечал, что постоянные органы управления "Открытия" во главе с Михаилом Задорновым могут быть сформированы до конца ноября.

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