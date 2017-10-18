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Мантуров: Россия пять лет назад хотела приобрести контрольный пакет Bombardier

Экономика и бизнес
18 октября, 12:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, октября. /ТАСС

Планировалось, что в случае покупки доли стороны смогут интегрировать проекты самолетов семейства CSeries и российского МС-21

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© Марина Лысцева/ТАСС

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Россия несколько лет назад хотела приобрести контрольный пакет канадской авиастроительной компании Bombardier. Планировалось, что в случае покупки доли в авиапроизводителе стороны смогут интегрировать проекты самолетов семейства CSeries и российского МС-21, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

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"Это - жесткая конкуренция двух крупных производителей (Airbus и Boeing - прим. ред.), - сказал министр, комментируя сделку по покупке Airbus доли в дочернем предприятии Bombardier, о которой стало известно на этой неделе. - Я был на Bombardier. Это было примерно пять лет назад. Я вам скажу - они тогда уже чувствовали себя достаточно дискомфортно. Мы хотели купить. Но с учетом того, что нам просто не продадут, а тем более контрольный пакет, с учетом того, что у Airbus французские корни, и у Канады тоже есть большая французская диаспора - им дали такую возможность. Но с Boeing им будет конкурировать очень сложно на американском континенте".

Мантуров уточнил журналистам, что на тот момент рассматривался вариант "сращивания CSeries и МС-21".

Как сообщалось ранее, Airbus приобретет 50,01% акций предприятия CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP, "дочка" Bombardier). Bombardier и Investissement Quebec (инвестиционное агентство правительства провинции Квебек) будут владеть 31% и 19% соответственно.

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Мантуров, Денис Валентинович
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