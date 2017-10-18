Крым ожидает бум жилищного строительства после ввода моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Республику Крым ожидает взрывное развитие жилищного строительства после ввода моста, который соединит полуостров с материковой Россией, заявил министр строительства и архитектуры региона Сергей Кононов.

"У нас есть все основания полагать, что с вводом Крымского моста и с "дошлифовкой" документов территориального планирования, которые у нас должны быть готовы в следующем году, <…> будет подход для взрывного развития жилищного строительства в Крыму", - сказал Кононов в среду в ходе сессии республиканского парламента.

Министр рассказал, что в январе-сентябре этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года объем ввода жилья в Крыму вырос на 75% - до 302,6 тыс. кв. м.

По мнению Кононова, на темпы ввода жилья в Крыму повлияло снижение ипотечных ставок, а также переход крымских застройщиков на работу по 214-ФЗ об участии граждан в долевом строительстве. "По состоянию на 1 октября, уже 29 компаний в Крыму осуществляют строительство 64 объектов площадью 533 тыс. кв. м с привлечением средств граждан по 214-ФЗ. Сумма привлеченных средств <…> по 2,4 тыс. договорам составила более 7,5 млрд рублей", - сказал глава ведомства.

Что касается ипотечного кредитования, то, как уточнил Кононов, благодаря снижению процентных ставок за восемь месяцев в Крыму объем ипотечного кредитования вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - всего было выдано 708 кредитов на 1,317 млрд рублей.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.