Совокупные инвестиции в создаваемый в Подмосковье сырный кластер составят 2 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совокупный объем инвестиций предприятий в создаваемый в Дмитровском районе Московской области сырный кластер составит около 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин в среду.

"Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит 2 млрд рублей, а объем инвестиций в строительство инфраструктуры из бюджета Московской области достигнет 292 млн рублей", - сказал министр.

Сырный кластер начнет работу в 2018 году, сообщал Разин ранее. Он будет размещаться на 17 га на базе ГУП "Агрокомплекс Яхромский" и вместит в себя семь крупных сыроварен на начальном этапе.

Мощность кластера составит более 120 тыс. тонн переработки сырого молока в год или около 12 тыс. тонн сыров в год, сообщили в пресс-службе IV Международного агропромышленного молочного форума (пройдет в Москве 8-9 ноября).

Кластерная форма организации производства оптимальна для всех резидентов, сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. "Кластерный подход позволит нивелировать потенциальные риски, связанные с ростом производства сырого молока: производители будут уверены, что всегда найдут переработчика, а переработчики будут гарантированно получать сырье", - процитировали его в пресс- службе форума.

Чтобы помочь резидентам кластера реализовать свою продукцию, власти Московской области планируют создать у МКАД торгово-логистическую площадку, сообщил в августе губернатор региона Андрей Воробьев.