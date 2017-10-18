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Глава ВТБ24 не верит в возможность создания крипторубля

Экономика и бизнес
18 октября, 13:00 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Дискуссия на эту тему "просто потрясает" Михаила Задорнова

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Глава ВТБ24 Михаил Задорнов

Глава ВТБ24 Михаил Задорнов

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов относится "с улыбкой" к дискуссии о крипторубле и не верит в возможность его создания. Об этом Задорнов заявил журналистам.

"Меня просто потрясает вот эта дискуссия. Она несколько неоправданна по абсолютно пустому поводу, я только за этими дискуссиями наблюдаю с улыбками. <...> Никакого крипторубля не будет, я в этом абсолютно уверен, это базовые правила работы денежных властей любой страны", - сказал Задорнов.

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По его словам, дискуссия о создании крипторубля ведет к "российской сказке о том, что Емеля на печи может поймать щуку вместо того, чтобы работать, а щука выполнит все его желания".

Статус криптовалют в России в настоящий момент законодательно не урегулирован. В начале октября президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное криптовалютам. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на совещании было решено, что государство возглавит и законодательно отрегулирует их выпуск и обращение в России. По словам его заместителя Алексея Моисеева, также принято решение ввести ограничение на сумму покупки криптовалют.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что регулятор не поддерживает легализацию криптовалют как законного платежного средства. При этом она отмечала, что Банк России рассматривает возможность создания национальной криптовалюты в рамках разработки системы передачи финансовых сообщений на основе блокчейн-технологий.

Накануне глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что ведомство уже подготовило предложения по технологической части выпуска национальной криптовалюты.

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