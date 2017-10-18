Почти 3,5 млн рублей выделил ФСС Калмыкии на предупреждение травматизма на производстве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти 3,5 млн рублей планируется потратить в этом году на предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний в Республике Калмыкия. Об этом говорится в пресс-релизе регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).

"На реализацию программы финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма региональным отделением Фонда на текущий год запланировано 3452 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В отделении фонда отметили, что более 2,1 млн рублей будет потрачено на приобретение средств индивидуальной защиты работников, а 1,2 млн - на спецоценку условий труда.

Также деньги выделяются на обучение специалистов по охране труда и проведение периодических медосмотров сотрудников, добавили в региональном отделении ФСС.