Чистая прибыль Новороссийского хлебокомбината за девять месяцев выросла почти в два раза

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП, второй по мощности зерновой терминал РФ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2017 г. выросла в 1,9 раза, до 1,612 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

Выручка НКХП увеличилась на 51,6%, до 5,131 млрд рублей, валовая прибыль - на 62,5%, до 2,398 млрд рублей.

НКХП, по данным компании, - крупнейший терминал в стране по перевалке зерна. Помимо перевалки зерновых культур, основными видами деятельности НКХП являются торговля зерном и производство муки и отрубей. Крупнейший акционер НКХП - Объединенная зерновая компания, получившая в 2016 году разрешение Федеральной антимонопольной службы на консолидацию 100% комбината.