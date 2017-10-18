Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистая прибыль Новороссийского хлебокомбината за девять месяцев выросла почти в два раза

Экономика и бизнес
18 октября, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По данным компании, НКХП является крупнейшим терминалом в стране по перевалке зерна

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП, второй по мощности зерновой терминал РФ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2017 г. выросла в 1,9 раза, до 1,612 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

Выручка НКХП увеличилась на 51,6%, до 5,131 млрд рублей, валовая прибыль - на 62,5%, до 2,398 млрд рублей.

НКХП, по данным компании, - крупнейший терминал в стране по перевалке зерна. Помимо перевалки зерновых культур, основными видами деятельности НКХП являются торговля зерном и производство муки и отрубей. Крупнейший акционер НКХП - Объединенная зерновая компания, получившая в 2016 году разрешение Федеральной антимонопольной службы на консолидацию 100% комбината.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Арбитражный суд Москвы принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама