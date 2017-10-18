Чистая прибыль Новороссийского хлебокомбината за девять месяцев выросла почти в два раза

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП, второй по мощности зерновой терминал РФ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2017 г. выросла в 1,9 раза, до 1,612 млрд рублей. Это следует из отчета компании.
Выручка НКХП увеличилась на 51,6%, до 5,131 млрд рублей, валовая прибыль - на 62,5%, до 2,398 млрд рублей.
НКХП, по данным компании, - крупнейший терминал в стране по перевалке зерна. Помимо перевалки зерновых культур, основными видами деятельности НКХП являются торговля зерном и производство муки и отрубей. Крупнейший акционер НКХП - Объединенная зерновая компания, получившая в 2016 году разрешение Федеральной антимонопольной службы на консолидацию 100% комбината.