FT: владельцы Google хотят построить город будущего

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Холдинг Alphabet Inc., в состав которого входит интернет-компания Google хочет создать город будущего в одном из районов Торонто. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.
По ее сведениям, компания холдинга Sidewalk Labs выиграла заявку на обустройство почти 5 гектаров территории, расположенной на берегу озера Онтарио, с перспективой увеличения площади развития до 323 гектаров. В новом мегаполисе буду реализованы технологии беспилотного общественного транспорта, адаптивных светофоров, модульных домов и роботов-курьеров.
BREAKING: Sidewalk + @WaterfrontTO announce @SidewalkToronto, a partnership to create a new district on Toronto’s Eastern Waterfront pic.twitter.com/OqOLXyqGbt— Sidewalk Labs (@sidewalklabs) 17 October 2017
"Для нас это не просто случайный проект. Это результат почти десятилетия размышлений о том, как технологии могут изменить человеческие жизни", - приводит издание слова председателя совета директоров корпорации Alphabet Эрика Шмидта.
Проект потребует множества изменений в существующие законы о строительстве, транспорте и энергообеспечении. "Это тестовая площадка для новых технологий, которая поможет нам строить более чистые, умные, экологичные города", - заявил по поводу инициативы премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
На начальный этап планирования и тестов предполагается потратить $50 млн.