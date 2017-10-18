В Петербурге к концу года начнет ходить первый частный трамвай

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Первый в Санкт-Петербурге частный трамвай "Чижик" начнет возить пассажиров в конце 2017 года. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития "Группы ЛСР" Олег Лобзев.
Частные трамваи будут ходить в восточной части города по маршруту номер восемь от станции метро "Ладожская" до Хасанской улицы. Проект государственно-частного партнерства, в котором участвует правительство Петербурга и Транспортная концессионная компания (ТКК), предусматривает ввод трех очередей из 23 современных вагонов, которые закуплены ТКК.
В рамках проекта проводится реконструкция трамвайной линии, генеральным подрядчиком которой является компания "ЛСР-Строй" (входит в "Группу ЛСР").
"До конца года [начнется перевозка пассажиров]. Возможность движения в тестовом режиме будет в ноябре", - сказал Лобзев на III Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport в Петербурге.
Ранее власти города сообщали, что "Чижик" начнет работать в ноябре текущего года. Лобзев пояснил, что формально трамвай действительно начнет работать в ноябре, но еще не начнет перевозку пассажиров. Как сообщил представитель компании ТКК Николай Петров, проект, согласно условиям соглашения, будет полностью реализован до конца 2018 года.
ТКК закупила подвижной состав у швейцарской компании "Штадлер".
Трехсекционный трамвай с низким уровнем пола может вместить до 376 пассажиров, в салоне предусмотрены две площадки для детских колясок и инвалидных кресел.
Стоимость проезда в частном трамвае будет аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте.