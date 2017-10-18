Россия поможет Казахстану преодолеть дефицит топлива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Россия уже начала оказывать Казахстану поддержку в преодолении топливного дефицита стране. В этом месяце объем дополнительных поставок бензина достигнет 100 тыс. тонн, сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов в кулуарах Российско-британского сырьевого диалога в Санкт-Петербурге.

"Обращались, мы активно помогаем, у нас сейчас идут активные отгрузки. Мы им помогали, в частности, по авиакеросину, сейчас помогаем по автобензинам, - рассказал Молодцов. - В целом они [поставки] будут до 100 тыс. тонн по бензину в этом месяце. В дальнейшем - согласно индикативному балансу. То есть объем этого года может быть даже чуть превышен, чем индикативный баланс, потому что у нас есть профицит текущего производства. Мы считаем, что это возможно".

По словам замминистра, Россия поставляет Казахстану топливо исключительно по рыночной цене. "Мы предлагаем, исходя из существующего предложения на рынке. У нас нет понятия регулируемых цен. Для нас это взаимодействие на коммерческом уровне. Казахстан - это наш партнер по Евразийскому союзу, так что взаимодействие полное и комфортное", - отметил Молодцов.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики республики Канату Бозумбаеву, отметив, что это равносильно освобождению от должности. Причиной этому послужил дефицит бензина Аи-92, в результате которого цены на этот вид топлива на АЗС Казахстана с начала сентября пошли вверх. Одной из причин сложившейся ситуации стал перенос сроков ремонта нефтеперерабатывающих заводов республики.

Как заявил президент Казахстана, дефицит топлива в стране стал результатом несвоевременно принятых мер со стороны правительства республики и Минэнерго по обеспечению рынка горюче-смазочных материалов.