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Минюст РФ вернул Минтрансу приказ об электронном посадочном талоне

Экономика и бизнес
18 октября, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Сообщается, что в документе не были утверждены требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции России вернуло без государственной регистрации Минтрансу приказ о посадочном талоне, оформленном в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

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"16 октября Минюстом России возвращен без государственной регистрации приказ Минтранса России от 21 сентября 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта РФ по вопросу использования посадочного талона, оформленного в электронном виде", - говорится в сообщении.

В Минюсте пояснили, что приказ возвращен, так как не были утверждены требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу автоматизированной информационной системы. Также не утверждены требования к оператору этой системы, меры по защите информации, содержащейся в ней, и порядок ее функционирования, предусмотренный Воздушным кодексом РФ.

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