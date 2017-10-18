Минюст РФ вернул Минтрансу приказ об электронном посадочном талоне

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции России вернуло без государственной регистрации Минтрансу приказ о посадочном талоне, оформленном в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

"16 октября Минюстом России возвращен без государственной регистрации приказ Минтранса России от 21 сентября 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта РФ по вопросу использования посадочного талона, оформленного в электронном виде", - говорится в сообщении.

В Минюсте пояснили, что приказ возвращен, так как не были утверждены требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу автоматизированной информационной системы. Также не утверждены требования к оператору этой системы, меры по защите информации, содержащейся в ней, и порядок ее функционирования, предусмотренный Воздушным кодексом РФ.