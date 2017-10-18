Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго не считает ситуацию с дефицитом топлива в Казахстане критичной

Экономика и бизнес
18 октября, 15:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, октября. /ТАСС

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики республики, отметив, что это равносильно освобождению от должности

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ не считает ситуацию в Казахстане критичной, страна сможет преодолеть дефицит топлива. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах Российско-британского сырьевого диалога в Санкт-Петербурге.

"Я не считаю, что ситуация суперкритическая, справятся с ситуацией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с министром энергетики республики Канатом Бозумбаевым объявил ему выговор, отметив, что это равносильно освобождению от должности.

Президент Казахстана отметил, что дефицит топлива в стране является результатом несвоевременного принятия мер со стороны правительства республики и Минэнерго по обеспечению рынка ГСМ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Суд принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
6
Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама