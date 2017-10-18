Минэнерго не считает ситуацию с дефицитом топлива в Казахстане критичной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ не считает ситуацию в Казахстане критичной, страна сможет преодолеть дефицит топлива. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в кулуарах Российско-британского сырьевого диалога в Санкт-Петербурге.

"Я не считаю, что ситуация суперкритическая, справятся с ситуацией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с министром энергетики республики Канатом Бозумбаевым объявил ему выговор, отметив, что это равносильно освобождению от должности.

Президент Казахстана отметил, что дефицит топлива в стране является результатом несвоевременного принятия мер со стороны правительства республики и Минэнерго по обеспечению рынка ГСМ.