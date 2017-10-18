ВТБ и ВТБ 24 объединятся 9 января 2018 года

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Юридическое объединение ВТБ и ВТБ 24 произойдет 9 января 2018 года, заявил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов в эфире телеканала "Россия 24".
"Юридическое объединение ВТБ и ВТБ 24 - это 9 января следующего года", - сказал он.
Задорнов добавил, что процесс перевода клиентов и продуктов на общую платформу "займет еще, наверное, полтора- два года после юридического объединения".
По словам Задорнова, синергия банков в результате сокращения расходов, уменьшения числа платформ и IT-систем принесет экономию в 15 млрд рублей. "Мы на такую сумму ориентируемся", - отметил глава ВТБ 24, добавив, что расходы группы оцениваются примерно в 250 млрд рублей.
В ноябре 2016 года наблюдательный совет ВТБ принял решение о присоединении банка ВТБ 24 в соответствии со стратегией группы ВТБ, которая предусматривает переход российских банков группы на единую платформу.
Как заявляли в ВТБ, присоединение ВТБ 24 позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и IT-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы ВТБ.