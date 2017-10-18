Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каталонский кризис может обойтись Испании в €12 млрд

Экономика и бизнес
18 октября, 15:15 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 18, октября. /ТАСС

ВВП страны может сократиться на 0,4 - 1,2 процентных пункта в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Каталонский кризис может иметь негативный эффект для экономики Испании и привести к потере до €12 млрд ВВП в будущем году.

Об этом сообщил в среду Независимый орган по фискальной ответственности, передает газета El Pais.

Смотрите также

Что ждет каталонцев после объявления независимости

По ее информации, ВВП страны может сократиться на 0,4 - 1,2 процентных пункта в 2018 году, что равносильно потере от €4 млрд до €12 млрд в зависимости от того, как долго продлится конфликт. Отмечается, что Каталония представляет около 20% испанского ВВП, поэтому все, что происходит в регионе, оказывает существенное влияние на ситуацию во всем королевстве. Ранее прогноз роста экономики страны на будущий год составлял 2,7%.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Официальный Мадрид предоставил руководству автономии срок до 10:00 по местному времени (11:00 мск) 19 октября, чтобы ответить на запрос, была ли провозглашена независимость. В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

Смотрите также

Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии

КС Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме Каталонии

Власти Каталонии не собираются отказываться от своих планов по независимости

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Суд принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
6
Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама