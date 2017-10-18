Каталонский кризис может обойтись Испании в €12 млрд

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Каталонский кризис может иметь негативный эффект для экономики Испании и привести к потере до €12 млрд ВВП в будущем году.

Об этом сообщил в среду Независимый орган по фискальной ответственности, передает газета El Pais.

По ее информации, ВВП страны может сократиться на 0,4 - 1,2 процентных пункта в 2018 году, что равносильно потере от €4 млрд до €12 млрд в зависимости от того, как долго продлится конфликт. Отмечается, что Каталония представляет около 20% испанского ВВП, поэтому все, что происходит в регионе, оказывает существенное влияние на ситуацию во всем королевстве. Ранее прогноз роста экономики страны на будущий год составлял 2,7%.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе региона из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Официальный Мадрид предоставил руководству автономии срок до 10:00 по местному времени (11:00 мск) 19 октября, чтобы ответить на запрос, была ли провозглашена независимость. В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.