ФАС: ситуация с отменой роуминга в Крыму должна быть решена до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Проблема роуминга в Крыму, как и по всей территории России, должна быть решена до конца года, сообщил в среду журналистам в Симферополе заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский.

"Проблема роуминга, по нашему мнению, должна быть решена до конца года. Сейчас соответствующие запросы участники рынка получили. <...> Мы ожидаем соответствующего решения по всей территории РФ, включая, конечно, Крым. Я думаю, что эта ситуация должна быть до начала следующего года решена, либо какие-то очень серьезные аргументы быть, которые не позволяют это сделать", - сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов не раз подвергал критике работу мобильных операторов, которые предоставляют в Крыму свои услуги в роуминге, тем самым, по его словам, "обдирают" жителей и гостей полуострова. Проблема с роумингом в Крыму существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион из-за санкций. На полуострове работают три оператора: "Севмобайл", "К-телеком" и "Крымтелеком". Крымские компании предоставляют абонентам из других регионов России услуги сотовой связи вне зоны обслуживания домашней сети с использованием ресурсов своих сетей.