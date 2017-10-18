"Газпром нефть" переименовала месторождение, чтобы партнерам было легче его произносить

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" переименовало Аяшское, свое второе морское месторождение нефти - его назвали в честь древнеримского бога - Нептуна, сообщил глава компании Александр Дюков.
"Общаясь с нашими коллегами мы поняли, что слово "Аяшский" вызывает определенные затруднения, в том числе у наших иностранных коллег, они пытаются произнести это слово, но достаточно сложно им это дается, и подумав, мы решили упростить им задачу и дать этому месторождению новое имя. (Заместитель председателя правления "Газпром нефти") Александр Михайлович (Дыбаль) подсказал нам название - Нептун. Емко, стильно и молодежно", - сказал он.
По его словам, в 2018 году компания планирует построить еще одну поисково-разведочную скважину на месторождении. "Скорее всего она будет построена не на Аяшской, а на соседней Баутинской структуре", - сказал он.
Дюков добавил, что компания будет самостоятельно осваивать месторождение, но не исключает привлечение партнера.
"Предполагаем, что промышленная добыча нефти может начаться в 2025-2026 годах, что касается партнеров, мы не ищем партнеров на разработку месторождения. Мы считаем, что мы можем самостоятельно справиться с освоением, но не исключаем, что можем привлечь кого-то для работы на месторождении. В качестве партнера", - отметил он.
Ранее он говорил, что "Газпром нефть" введет в эксплуатацию новое месторождение на шельфе Сахалина, извлекаемые запасы которого могут составить 70-80 млн тонн, в 2025 г. Геологические запасы данного месторождения составляют 250 млн т. По предварительной оценке, предельный уровень добычи может составить 5-6 млн т в год.
Аяшский лицензионный участок в Охотском море является частью проекта "Сахалин - 3". Участок расположен рядом с открытыми месторождениями проектов "Сахалин - 1" и "Сахалин - 2". Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв км. "Газпромнефть - Сахалин" завершила анализ геолого-геофизической информации, по результатам которого принято решение о выборе наиболее перспективных структур для проведения геологоразведочных работ.