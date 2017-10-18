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Росавиация: авиакомпания iFly готова трудоустроить наибольшее число сотрудников "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
18 октября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Кроме того, бывшим работникам компании предложены вакансии в аэропортах России

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Авиакомпания iFly готова предоставить 260 рабочих мест для сотрудников "ВИМ-Авиа". Так, iFly предлагает вакансии для командиров воздушного судна, вторых пилотов и бортпроводников, следует из опубликованного реестра вакансий на сайте Росавиации.

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Трудоустроить сотрудников "ВИМ-Авиа" также готовы "Аэфорфлот" (249 вакансий), "Уральские авиалинии" (161 вакансия), "Азимут" (40 вакансий) и другие.

Кроме того, сотрудникам "ВИМ-Авиа" могут быть предложены вакансии в аэропортах России. В частности, аэропорт Внуково готов предоставить 8 рабочих мест, международный аэропорт Владивостока - 33 рабочих места, аэропорт Остафьево - 12 рабочих мест.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Как заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, если в ближайшее время инвестор не найдется инвестор, то авиакомпанию ждет банкротство.

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