Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ с 1 ноября начнет покупать золото на Московской бирже

Экономика и бизнес
18 октября, 16:25 дата обновления: 18 октября, 16:27 UTC+3

Заявки на покупку будут выставляться трижды с интервалом в пять минут по текущим рыночным ценам, но не выше рублевого эквивалента утренней цены на золото LBMA Gold Price

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России с 1 ноября 2017 года начнет выставлять заявки на покупку золота на торгах Московской биржи, говорится в сообщении регулятора.

"В целях развития организованного рынка драгоценных металлов и увеличения числа контрагентов Банк России, начиная с 1 ноября 2017 года, наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке будет выставлять заявки на покупку золота на торгах Московской биржи", - отмечает ЦБ.

Заявки на покупку будут выставляться трижды с интервалом в пять минут по текущим рыночным ценам, но не выше рублевого эквивалента утренней цены на золото LBMA Gold Price.

До сих пор ЦБ приобретал золото только у банков на внебиржевом рынке.

Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди Центробанков мира. В 2016 году ЦБ РФ приобрел 201 тонну золота, в 2017 году планирует закупить примерно 200 тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама