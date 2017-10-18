ЦБ РФ с 1 ноября начнет покупать золото на Московской бирже

Футбольный "Спартак" нанес имена 2690 болельщиков на клубный автобусСпорт 18 октября, 16:59
Около 9 тысяч болельщиков ожидается на матче Лиги Европы "Шериф" - "Локомотив"Спорт 18 октября, 16:43
"Газпром нефть" переименовала месторождение, чтобы партнерам было легче его произноситьЭкономика и бизнес 18 октября, 16:34
В Красноярске отметили 500 дней до УниверсиадыСпорт 18 октября, 16:32
Бразильская прокуратура предъявила обвинения в коррупции главе оргкомитета ОИ-2016Спорт 18 октября, 16:20
Историки назвали диссертацию Мединского важной и полезной для наукиНаука 18 октября, 16:18
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"Спорт 18 октября, 16:14
Росстат: грузооборот транспорта в России за 9 месяцев вырос на 6,8%Транспорт 18 октября, 16:11
Сергей Павлов стал новым главным тренером ФК "Ротор-Волгоград"Спорт 18 октября, 16:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России с 1 ноября 2017 года начнет выставлять заявки на покупку золота на торгах Московской биржи, говорится в сообщении регулятора.
"В целях развития организованного рынка драгоценных металлов и увеличения числа контрагентов Банк России, начиная с 1 ноября 2017 года, наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке будет выставлять заявки на покупку золота на торгах Московской биржи", - отмечает ЦБ.
До сих пор ЦБ приобретал золото только у банков на внебиржевом рынке.
Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди Центробанков мира. В 2016 году ЦБ РФ приобрел 201 тонну золота, в 2017 году планирует закупить примерно 200 тонн.