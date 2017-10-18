ЦБ РФ с 1 ноября начнет покупать золото на Московской бирже

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России с 1 ноября 2017 года начнет выставлять заявки на покупку золота на торгах Московской биржи, говорится в сообщении регулятора.

"В целях развития организованного рынка драгоценных металлов и увеличения числа контрагентов Банк России, начиная с 1 ноября 2017 года, наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке будет выставлять заявки на покупку золота на торгах Московской биржи", - отмечает ЦБ.

Заявки на покупку будут выставляться трижды с интервалом в пять минут по текущим рыночным ценам, но не выше рублевого эквивалента утренней цены на золото LBMA Gold Price.

До сих пор ЦБ приобретал золото только у банков на внебиржевом рынке.

Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди Центробанков мира. В 2016 году ЦБ РФ приобрел 201 тонну золота, в 2017 году планирует закупить примерно 200 тонн.