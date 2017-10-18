Долги теплоснабжающих организаций Ростовской области за год выросли на 60%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Теплоснабжающие организации Ростовской области на 1 октября 2017 года увеличили задолженность по оплате за потребленный газ на 60% по сравнению с 1 октября предыдущего года, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко.

"Задолженность теплоснабжающих организаций Ростовской области на 1 октября составила 425 млн рублей, это на 60% выше по сравнению с 1 октября предыдущего года", - сказал Ревенко.

По его словам, в основном рост задолженности произошел за счет трех компаний. "Это увеличение нам дали три компании. Это "Тепловая генерация" в Таганроге, "Тепловые сети города Новочеркасска" и компания "Таганрогэнерго", которая с 10 октября прекратила свое существование", - пояснил он.

Также, по данным Ревенко, с сентября введена процедура банкротства на таганрогском предприятии "Тепловая генерация", долги которой перед ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону" достигли 68 млн рублей.

При этом в газоснабжающей компании заверили, что ситуация с компаниями-должниками не отразится на теплоснабжении конечных потребителей.

"По всем этим предприятиям решения найдены. Люди не пострадают", - сказал Владимир Ревенко.

Как сообщалось ранее, осенью 2016 года ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону" прекратило поставку газа нескольким теплоснабжающим организациям Ростовской области. В частности, в Таганроге за долги в размере 32 млн руб. была отключена котельная ООО "Тепловая генерация", снабжавшая теплом и горячей водой шесть микрорайонов города. Подача газа была возобновлена по решению суда.