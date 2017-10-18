Вологодская область увеличила соцрасходы на 1,2 млрд руб.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Вологодской области поддержало предложенные губернатором Олегом Кувшинниковым поправки в областной бюджет 2017 года. На заседании в среду парламентарии одобрили увеличение доходной части регионального бюджета на 1,48 млрд рублей, а также увеличение расходов на 1,2 млрд рублей, сохранив профицит в 2,4 млрд. Указанные дополнительные траты будут направлены на социальные нужды, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Второй раз в этом году мы выходим с поправками, которые направлены на увеличение доходной части областного бюджета. Она увеличивается на 1,48 млрд рублей за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 1,340 млрд и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме 147 млн рублей. Доходная часть бюджета составит 55 млрд рублей, профицит сохраняется в объеме 2,4 млрд рублей, который будет направлен на сокращение государственного долга. Расходы по государственным программам социальной сферы увеличены на 1,2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова замгубернатора, начальника областного департамента финансов Валентины Артамоновой.

В частности, отметила она, решена задача реализации "майских указов" по повышению зарплаты бюджетникам. На эти цели дополнительно направлено более 550 млн рублей, что позволит достичь необходимых показателей.

Более 300 млн рублей будет направлено на выплаты отдельным категориям льготников по оплате коммунальных услуг.

Более 150 млн рублей направлено дополнительно на строительство областной детской больницы в Вологде. Выделены также ассигнования на ремонт и продолжение строительства школ в двух муниципалитетах, на реконструкцию набережной реки Сухоны в Великом Устюге. Кроме того, 109 млн рублей выделены Вологде на "развитие инфраструктуры и создание облика административного центра Вологодской области".

Расходы областного Дорожного фонда увеличены на 195 млн рублей, эта сумма будет направлена на финансирование дорожных расходов в муниципалитетах. Кроме того, с 1 января 2018 года установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов - 5%.

"В результате с 1 января в бюджеты городских округов будет зачисляться 20% данного доходного источника. Закон направлен на укрепление доходной базы бюджетов городских округов области. Их дополнительные доходы оцениваются в 700 млн рублей. Передача налога на доходы физических лиц в размере 5% позволит обеспечить расходы на повышение зарплаты бюджетникам и достижение других целевых показателей по "майским указам", - пояснила Артамонова.