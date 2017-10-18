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Производство легковых автомобилей в России в сентябре выросло на 22%

Экономика и бизнес
18 октября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По сравнению с августом показатель вырос на 16,2%

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в сентябре 2017 года выросло на 21,9% по сравнению с сентябрем прошлого года и составило 126 тыс., говорится в материалах Росстата.

По сравнению с августом этого года выпуск легковых автомобилей увеличился на 16,2%.

Производство грузовых автомобилей в сентябре выросло на 14,4% в годовом выражении - до 16,3 тыс., производство автобусов снизилось на 4,4%, до 2,9 тыс. Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта выросло на 4,8% - до 29,1 тыс. единиц.

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