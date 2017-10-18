Глава "Почты России" рассказал Медведеву о необходимости доработки стратегии предприятия

ГОРКИ, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость сохранения контроля за "Почтой России" со стороны государства в будущем.

"Знаю, что вы готовили стратегию развития "Почты России" на ближайшие годы, имея в виду и необходимость оптимизации работы, и, естественно, улучшение качества оказания услуг связи "Почтой России", решения целого ряда задач по модернизации самой инфраструктуры "Почты России", сокращения сроков доставки посылок, иной корреспонденции", - заявил глава кабинета министров на встрече с гендиректором ФГУП "Почта России" Николаем Подгузовым.

В этой связи Медведев попросил его рассказать детали имеющихся планов.

"Тот анализ, который был проведен, показывает, что в условиях быстро меняющегося мира, а это цифровизация, это рост объемов электронной торговли, это повышение требовательности населения к качеству предоставляемых услуг, наша стратегия "Почты России" должна быть донастроена и доработана, и, возможно, должна появиться новая версия", - сказал в свою очередь Подгузов.

В этой новой версии, по его мнению, социальная роль предприятия должна не только сохраниться, но и усилиться. Для населения планируется предоставить удобный доступ к современным и качественным услугам, для экономики - обеспечить связь бизнеса и клиентов в любой точке страны, для государства - обеспечить возможность воспользоваться госуслугами всем и всюду.

"Наша основная цель - это быть эффективными, конкурентоспособными и ответственными во всем, что мы делаем", - подчеркнул глава "Почты России".

Медведев особо отметил упомянутую Подгузовым социальную ответственность, так как в условиях масштабов нашей страны "нет ни одной другой организации, которая могла бы дойти до самых отдаленных частей". Такого числа отделений нет ни у одного из конкурентов "Почты России", в том числе международных и глобальных игроков, подчеркнул глава правительства.

"У них нет прямого контакта с людьми, они не знают условий жизни в том или ином месте", - добавил Медведев, отметив, что все дополнительные затраты одновременно предоставляют и дополнительные возможности, которыми нужно воспользоваться.

"Имея ввиду все это, когда вы будете делать окончательную версию этой концепции развития "Почты России", социальная ответственность перед населением нашей страны должна быть выдвинута на передний план. А это означает, что и в будущем государство, естественно, должно сохранить контроль за всеми этими процессами", - подчеркнул Медведев.

Подгузов также рассказал о желании существенно повысить производительность труда на предприятии, что позволит, в том числе, иметь возможности для повышения зарплат 300-тысячному коллективу.

"Нужно сделать все для того, чтобы за счет оптимизации тех расходов, которые есть, решать и эти вопросы, включая вопросы заработной платы работников", - заключил Медведев.