Кабмин ФРГ не видит оснований для предоставления ЕС мандата по "Северному потоку - 2"

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БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Германии не видит никаких оснований на выдачу Еврокомиссии (ЕК) мандата на проведение переговоров с РФ по проекту газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил журналистам на брифинге в среду высокопоставленный источник в германском кабмине.
"Мы для этого не видим ни повода, ни законных оснований, - сказал он.
ЕК 9 июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2". 26 июня ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение.
Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.
Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".