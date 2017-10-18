Россия прорабатывает проект прокладки линии связи по Северному морскому пути

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В России обсуждается проект прокладки волоконно-оптической линии связи по Северному морскому пути, который сможет соединить Европу с Азией. Об этом рассказал журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
"РФ обладает здесь уникальной особенностью: мы имеем короткий путь, который позволяет более коротким путем соединить Европу с Азией. Это важно с точки зрения телекоммуникаций , потому что сигнал по нему будет проходить быстрее - пусть на несколько миллисекунд, но быстрее, и это очень важно", - сказал министр.
Сейчас ведомство прорабатывает конкретный возможный маршрут прокладки, схему финансирования. "Считаем, что какого-то государственного участия с точки зрения финансирования здесь быть не должно. Проект должен быть самодостаточным с точки зрения экономики. Поэтому нужно, конечно, проработать именно экономическую сторону проекта", - сказал Никифоров.
Он отметил, что в проекте желает участвовать большое количество инвесторов. "Мы готовы внимательно рассматривать эти предложения. Но все-таки считаем, что именно РФ, обладающая обширной северной морской границей, должна в этом проекте сыграть ключевую роль. Поэтому реализован он может только в условиях соблюдения национальных интересов РФ", - подчеркнул министр, но добавил, что какую-то конкретику обсуждать пока преждевременно.