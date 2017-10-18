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Новак: российские компании могут принять участие в газификации Хорватии

Экономика и бизнес
18 октября, 17:22 UTC+3

По словам главы Минэнерго, Россия также может принять участие в модернизации электросетей и строительстве электростанций в Хорватии

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Российские компании могут принять участие в газификации Хорватии, модернизации сетей и строительстве электростанций, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

"Мы предложили нашим хорватским коллегам рассмотреть возможность газификации Хорватии, участие [в газификации] наших российских компаний, а также участие в электроэнергетике - в модернизации сетей и строительстве электростанций", - сообщил он.

Он не стал отвечать на вопрос, шла ли речь на встрече об увеличении поставок нефти и газа, отметив, что такого рода вопросы обсуждают компании.

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Персоны
Грабар-Китарович, Колинда Путин, Владимир Владимирович Новак, Александр Валентинович
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