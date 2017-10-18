Новак: российские компании могут принять участие в газификации Хорватии

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Российские компании могут принять участие в газификации Хорватии, модернизации сетей и строительстве электростанций, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

"Мы предложили нашим хорватским коллегам рассмотреть возможность газификации Хорватии, участие [в газификации] наших российских компаний, а также участие в электроэнергетике - в модернизации сетей и строительстве электростанций", - сообщил он.

Он не стал отвечать на вопрос, шла ли речь на встрече об увеличении поставок нефти и газа, отметив, что такого рода вопросы обсуждают компании.