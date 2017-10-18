Турбогенератор энергоблока №1 Курской АЭС возобновил работу после ремонта на ЛЭП

КУРСК, 18 октября. /ТАСС/. Турбогенератор №2 первого энергоблока Курской АЭС возобновил работу после выполнения ремонта на ЛЭП, расположенной за периметром станции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом".

"Турбогенератор №2 первого энергоблока возобновил работу после выполнения ремонта на линии электропередачи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что второй турбогенератор был включен в сеть в 04:48 мск после завершения ремонта на открытом распределительном устройстве ОРУ-330 кВ, расположенном за периметром промплощадки станции.

Накануне вечером один из двух турбогенераторов энергоблока №1 был отключен от сети из-за повреждения конденсатора связи на ЛЭП "КуАЭС-Шостка". На данный момент энергоблоки №3 и №4 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №2 с 10 октября находится на плановом ремонте.

Радиационный фон на Курской АЭС и в окрестностях не превышает естественных фоновых значений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, уточнили в пресс-службе.

Курская АЭС расположена в 40 км юго-западнее Курска, на левом берегу реки Сейм.

На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока общей мощностью 4 млн кВт.