Глава Gunvor: соглашение ОПЕК+ продлят более чем на три месяца в 2018 году

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и после марта 2018 года продлят его на срок не менее трех месяцев, считает глава нефтетрейдера Gunvor Торнбьорн Тонквист.

"У них [ОПЕК+] есть причины продлить соглашение далее чем на середину года. Я думаю, Россия точно продолжит взаимодействовать", - сказал он журналистам.

Ранее он отмечал, что ожидает цену нефти в 2018 году в районе $60 за баррель.