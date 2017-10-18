Глава Gunvor: соглашение ОПЕК+ продлят более чем на три месяца в 2018 году

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ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и после марта 2018 года продлят его на срок не менее трех месяцев, считает глава нефтетрейдера Gunvor Торнбьорн Тонквист.
"У них [ОПЕК+] есть причины продлить соглашение далее чем на середину года. Я думаю, Россия точно продолжит взаимодействовать", - сказал он журналистам.
Ранее он отмечал, что ожидает цену нефти в 2018 году в районе $60 за баррель.