Эксперт: гарантированное трудоустройство закрепит кадры в Арктике

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Работа с крупными промышленными компаниями, гарантированное трудоустройство на высокооплачиваемые рабочие места помогут закрепить молодежь, профессиональные кадры в Арктике. Такое мнение высказал журналистам в среду в Сыктывкаре секретарь Национального арктического научно-образовательного консорциума, ведущий эксперт Арктического центра стратегических исследований Александр Сабуров в ходе всероссийский конференции "Европейская зона российской Арктики: сценарии развития".

"Арктика требует высоких компетенций, нужно выстраивать более тесную работу с предприятиями, чтобы увеличивался целевой заказ. Чтобы ребята знали, что если они будут сюда поступать, то гарантированно получат высокооплачиваемую работу. На сегодня чуть более 3% студентов, которые учатся по арктическим программам, получают образование по целевому направлению. Мы считаем, что это слишком малая доля", - сказал Сабуров, отвечая на вопрос ТАСС.

Он привел данные исследования, впервые проведенного центром в прошлом году: более половины студентов университетов арктической зоны намерены после окончания вуза выехать в южные регионы страны. Особенно велико такое желание у студентов старших курсов. При этом те, кто обучаются по арктическим программам, чаще настроены закрепляться на севере, отметил Сабуров.

"Важно вести профориентационную работу со студентами, чтобы они лучше идентифицировали себя с Арктикой и севером в целом, чтобы у них было понимание, насколько важен этот регион для страны", - отметил эксперт. По его данным, исследование также показало большой дисбаланс в подготовке кадров для Арктики и большой дефицит инженерных специальностей самого широкого спектра, не только в сфере добычи нефти и газа.

"Основная мотивация для подготовки и закрепления кадров на севере - экономическая, создание хороших высокооплачиваемых рабочих мест, а также развитая инфраструктура, чтобы людям хотелось создавать здесь семьи и воспитывать детей. Безусловно, нужно работать с предприятиями - выстраивать целенаправленную работу по дальнейшему гарантированному трудоустройству студентов", - сказал Сабуров.

С консорциумом активно сотрудничают два вуза Коми - Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина и Ухтинский государственный технический университет. По данным УГТУ, доля трудоустройства их выпускников достигает 85%, с университетом напрямую работают крупные недропользователи в Коми.