"Швабе" представил прибор СОСНА, способный распознать прицел на дальности 2 км

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представляет на 21-й Международной выставке средств оптического приборостроения "Интерполитех-2017", которая проходит с 17 по 20 октября на территории ВДНХ, обнаружитель средств наблюдения СОСНА, способный распознать и зафиксировать оптику и устройства, осуществляющие наблюдение или прицеливание. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"В экспозиции холдинга представлен сканирующий обнаружитель средств наблюдения СОСНА, научная разработка "Швабе-исследования", которая позволяет на дальности до 2 км обнаруживать и фиксировать местоположение оптических и оптико-электронных устройств, осуществляющих наблюдение или прицеливание", - говорится в сообщении.

Изделие может быть востребовано как в военной технике, так и для гражданских целей. Кроме того, "Швабе" демонстрирует на специализированной выставке свои разработки в области гражданского и военного оптического приборостроения. В экспозиции предприятия есть прицельная и наблюдательная техника, тепловизионные приборы и другие новинки.

В выставке принимают участие четыре предприятия "Швабе" - Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ), Научно- исследовательский институт "Полюс" (НИИ "Полюс"), Новосибирский приборостроительный завод и "Швабе - Исследования". На стенде холдинга они представляют дневную, ночную и тепловизионную прицельную и наблюдательную технику, а также устройство обнаружения оптических и оптико- электронных средств, приборы для измерения скорости и дальности с функцией фотофиксации. "В экспозиции холдинга от 4-х заводов представлено более 30 изделий. Это востребованные на рынке военные и гражданские оптические и оптико-электронные разработки и перспективные изделия. Выставка "Интерполитех" является одной из крупнейших экспозиционных площадок в области обеспечения государственной безопасности в России и странах СНГ", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

Ключевые изделия Красногорского механического завода - панкратические прицелы для снайперских винтовок и прицел постоянной кратности 1П89 для пулеметов. Кроме того, завод показывает снайперские прицелы переменной кратности серии "Гиперон" - 1П71-1 и 1П69, а также гражданский голографический коллиматорный прицел ПКГ.

В 2017 году организаторами выставки "Интерполитех" выступают Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России. В минувшем году в рамках мероприятия свою продукцию представили более 450 компаний из 11 стран мира. С изделиями российских и зарубежных производителей ознакомились свыше 20 000 человек.