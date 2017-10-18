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Апелляционный суд Англии встал на сторону "Татнефти" по делу против украинских олигархов

Экономика и бизнес
18 октября, 18:34 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ранее лондонский суд отказал компании в иске, посчитав, что у него нет судебной перспективы

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии и Уэльса в среду единогласно одобрил апелляционную жалобу "Татнефти" и отменил решение Высокого суда Лондона, который ранее отклонил иск компании к четырем украинским олигархам - Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко. Об это говорится в решении суда, копия которого есть у ТАСС. Его подлинность подтвердили в "Татнефти".

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В марте 2016 года "Татнефть" подала в Высокий суд Лондона иск к украинским бизнесменам, которые обвинялись в мошенническом присвоении средств от поставок нефти на Кременчугский НПЗ, принадлежащий "Укртатнафте" и перешедший в 2009 году под контроль группы "Приват" Коломойского. Ущерб оценивался в $334 млн плюс проценты (около $380 млн). Однако в ноябре лондонский суд отказал компании в иске, посчитав, что у него нет судебной перспективы.

Апелляционный суд в свою очередь постановил, что исковые требования сформулированы надлежащим образом и подлежат рассмотрению по существу. "18 октября 2017 года Апелляционный суд Англии и Уэльса единогласным решением трех лордов-судей постановил удовлетворить в полном объеме апелляционную жалобу ПАО "Татнефть" и отменил решение Высокого суда Лондона от 8 ноября 2016 года", - говорится в решении суда.

Спор связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

Однако в 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году, по решениям украинских судов, их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват".

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна "Татнефти" $112 млн плюс проценты за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций, всего около $144 млн. Жалобу Украины на это решение Апелляционный суд Парижа отклонил в ноябре 2016 года.

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