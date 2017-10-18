ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Дефицит вагонов для вывоза щебня ставит под угрозу горную отрасль Карелии, так как добывающие предприятия не могут продать продукцию и приостанавливают работу. Власти региона пытаются разрешить эту проблему с привлечением федеральных министерств, сообщил в среду ТАСС советник главы Карелии Юрий Савельев.

На проблему нехватки вагонов и высокую стоимость их аренды в Карелии впервые обратили внимание несколько лет назад. По мнению зампредседателя Ассоциации горнопромышленников Карелии Андрея Громова, дефицит связан с тем, что компаниям-операторам выгоднее перевозить уголь, а не щебень.

В Министерстве природопользования и экологии региона ТАСС сказали, что недополученные доходы предприятий из-за недостаточного количества вагонов за восемь месяцев текущего года оценивается в 1,2 млрд рублей, потери карельского бюджета - в 400 млн рублей.

"Ситуация сложная, за девять месяцев произошло снижение объемов погрузки на 30 тыс. вагонов, или 2 млн тонн. В результате у нас у многих предприятий оказываются заполнены щебнем склады, они не могут обеспечить выгрузку и доставку до покупателя. На сегодняшний день восемь предприятий в Карелии уже приостановили работу, под угрозой приостановки еще 10-12 предприятий. По сути дела есть угроза для горной отрасли в целом", - сказал Савельев.

Он пояснил, что компании-операторы после выгрузки угля в портах Мурманской области вагоны не загружают щебнем в Карелии, а идут порожняком с Октябрьской железной дороги в Сибирь на погрузку угля. Основные потребители карельского щебня находятся в Москве и центральной части России, и производители региона теряют единственный рынок сбыта.

"На прошлой неделе у главы Карелии Артура Парфенчикова была встреча с вице-премьером Аркадием Владимировичем Дворковичем по этому вопросу. Было подготовлено письмо от главы республики с описанием ситуации и просьбой в ней разобраться. Сейчас мы ждем, какие решения будут приняты, прорабатываем с компаниями-операторами и производителями вагонов вопрос о возможности поставки вагонов на полигон Октябрьской железной дороги. Ожидаем, что в течение двух недель на какие-то решения выйдем", - сказал Савельев.

Кроме того, отметил он, карельские власти для решения этой проблемы организовали тесное взаимодействие с Министерством транспорта России. Также идут переговоры с компаниями-операторами о заключении с карельскими производителями щебня сервисных контрактов по обеспечению вагонами на долгосрочной основе. Это даст возможность снизить стоимость перевозки грузов.

Как рассказала ТАСС начальник управления недропользования Министерства по природопользованию и экологии Карелии Ольга Косинова, в регионе горнопромышленный комплекс является ведущей отраслью промышленности.

В 2016 году в республике добывали строительный камень 35 предприятий, на каждом из которых от 120 до 200 работников. Объем производства щебня по итогам прошлого года составил 16,8 млн куб. м, или 117% к уровню 2015 года.