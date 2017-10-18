Вологодская область ввела мораторий на рост налогов для стройкомпаний и малого бизнеса

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мораторий на повышение налогов для строительных предприятий и малого и среднего бизнеса введен в Вологодской области. Это решение губернатора региона поддержали депутаты Вологодского заксобрания, приняв в среду соответствующие поправки в региональный закон "О налоге на имущество организаций", сообщили в пресс-службе правительства области.

"На уровне 2017 года на период 2018-2019 годов сохранены ставки налога на имущество для субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы и уплачивающих налог на имущество от кадастровой стоимости [торгово-офисная недвижимость, объекты общественного питания] на уровне 1% - для организаций, ведущих бизнес в городских округах и райцентрах, на уровне 0,4% - в сельской местности", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора области, начальника Департамента финансов Валентину Артамонову.

Она пояснила, что предложение о моратории налоговых ставок направлено на сдерживание падения потребительского рынка, поддержку бизнеса в условиях возникновения дополнительных расходов при переходе на использование новой контрольно-кассовой техники - онлайн-касс.

Кроме того, отметила зам губернатора, на 2018-2019 годы продлено действие пониженной налоговой ставки по налогу на имущество для строительных организаций - 0,5% за помещения, которые не учитываются на балансе в качестве основных средств. По словам Артамоновой, это позволит сдержать рост цен на новое готовое жилье в период кризиса на рынке жилищного строительства.

Как сообщал ранее ТАСС, поправки в региональное законодательство в поддержку строительной отрасли были приняты с так называемым законом об обманутых дольщиках в сентябре этого года. Пострадавшие вологжане теперь могут рассчитывать на бесплатные земельные участки для строительства частных домов и на бесплатную юридическую помощь. Застройщикам будут выделяться земли без торгов для возведения домов для пострадавших, а также ряд субсидий застройщикам - на подключение домов к инженерным сетям, на погашение процентов по кредитам, полученным на завершение строительства и другие расходы.

В области насчитывается более 5 тыс. договоров долевого строительства, 16 из 165 строящихся домов являются проблемными (в Вологодском, Белозерском, Шекснинском районах и в Череповце), 282 человека включены в реестр пострадавших граждан.