Gunvor может начать разведочное бурение на Каспии к концу 2018 года

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Gunvor Group, возобновивший инвестиции в бурение на месторождении Морское в Каспийском море, начнет разведочное бурение на проекте к концу 2018 года, сообщил ТАСС глава компании Торнбьорн Торнквист в кулуарах конференции Oil & Money в Лондоне.

"Сейчас мы проводим там сейсморазведку. Сумму инвестиций [в изучение] пока назвать не могу. Мы продолжим вкладывать и в следующем году. Думаю, сумма будет немного больше", - отметил он.

Отвечая на вопрос о сроках начала бурения, Торнквист сказал: "Я думаю, что это конец 2018 - начало 2019 года".

Крупное нефтяное месторождение Морское, извлекаемые запасы нефти которого составляют по категории С1 5,7 млн т, по С2 - 6,3 млн т, обнаружено в Лаганском блоке в северной части Каспийского моря.

Gunvor Group Ltd - один из ведущих мировых нефтетрейдеров. Компания активно диверсифицирует свою деятельность после того, как в 2014 году Геннадий Тимченко продал 43,5% в Gunvor International B.V. С тех пор компания купила НПЗ в Европе, расширила свою деятельность в Азии.