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Ульяновская область намерена расширить географию поставок продукции на зарубежные рынки

Экономика и бизнес
18 октября, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Регион готов выступить поставщиком качественной продукции в сфере машиностроения, деревообработки, пищевой промышленности и приборостроения

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ульяновская область будет обмениваться с Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей технологиями в сфере инноваций, производства и улучшения делового климата, а также планирует расширить с помощью взаимодействия географию поставок своей продукции. Соответствующее соглашение заключили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава конгресса Артем Чайка в Москве.

"Мы планируем не только расширить географию поставок ульяновских товаров, но и привлечь большее число наших производителей к освоению внешних рынков сбыта. Ульяновская область готова выступить поставщиком качественной продукции в сфере машиностроения, деревообработки, пищевой промышленности и приборостроения", - приводит слова Морозова его пресс-служба.

Губернатор добавил, что сотрудничество поможет установить партнерские отношения Ульяновской области с органами государственной власти разных стран. С помощью взаимодействия, по мнению Морозова, регион сможет встроиться в широкую систему мировых производственных цепочек, а это, как он отметил, более 28 стран.

В тексте документа также говорится, что договоренности предусматривают обмен современными технологиями и использование достижений науки в сфере инноваций, промышленного производства и социальной инфраструктуры, а также улучшения делового климата. Президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей отметил, что сотрудничество обеспечит совместное развитие региона и организации.

"Есть достаточно серьезные перспективы этих отношений, и одно из них - межрегиональное и межнациональное сотрудничество. Обмен опытом, технологиями, возможностями - это большой шаг вперед", - сказал Чайка после подписания соглашения.

По словам председателя Совета директоров Корпорации развития предпринимательства региона Руслана Гайнетдинова, стороны также намерены продвигать товар ульяновских производителей через международную платформу Dakaitaowa.com в страны Азии.

"Более плотное сотрудничество позволит освоить рынки стран Азии посредствам данной платформы большему числу ульяновских компаний, что, безусловно, должно положительно сказаться и на общем объеме экспорта", - привели слова Гайнетдинова в пресс-службе корпорации.

Он также добавил, что регион намерен войти в проекты, связанные с формированием пула российской продукции машиностроения на зарубежных рынках.

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