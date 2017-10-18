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"Мираторг" построит в Брянской области завод по производству супов

Экономика и бизнес
18 октября, 19:28 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей

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БРЯНСК, 18 октября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Агрохолдинг "Мираторг" в рамках программы повышение рентабельности скотоводческого проекта построит в Брянской области завод по производству супов и соусов стоимостью 5 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам президента холдинга Виктор Линник.

"У нас начинается проект в Брянской области по производству супов и соусов с объемов инвестиций 5 млрд рублей. Все это будет способствовать повышению рентабельности скотоводческого проекта "Мираторга", ядро которого расположено в брянском регионе", - сказал Линник.

Он отметил, что расширение производства также будет вестись и в других сферах переработки. Это строительство завода по производству кормовых добавок для скота, наращивание мощностей по выпуску наггетсов в рамках брянского птицеводческого проекта "Мираторга", производства жареного бекона.

О дальнейшем расширении производства Линник рассказал в среду на церемонии начала строительства завода по выделке шкур крупного рогатого скота. В проект будет инвестировано 2,8 млрд рублей, первая продукция выйдет на рынок в декабре 2018 года.

По его словам, главными потребителями продукции станет европейский авторынок - предприятия Porsche, BMW, Mercedes, автомобильный кластер в Калужской области, зарубежные авиастроители, производящие частные самолеты. Автомобильные и авиационные производители будут использовать кожи для "люксовой" отделки кресел и салонов.

Он отметил, что сейчас автопроизводители высокого уровня предъявляют претензии к экологичности, и брянское кожевенное производство не будет использовать традиционные для процесса дубления кож соли тяжелых металлов. Для соблюдения высоких экологических стандартов завод получит очистные стоимость около 0,5 млрд рублей, что позволит избежать негативного воздействия на окружающую среду.

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