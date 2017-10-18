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Последний проблемный объект долевого строительства в Чувашии сдадут в 2018 году

Экономика и бизнес
18 октября, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Жилую часть дома планируется ввести в эксплуатацию в текущем году

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Последний строящийся многоквартирный дом в Чувашии, находящийся в сводном перечне проблемных объектов с участием средств дольщиков, будет сдан в 2018 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации главы республики.

"В Чувашской Республике на сегодняшний день в сводном перечне проблемных объектов состоит один объект по 3 пр. 9-ой Пятилетки в городе Чебоксары, свое жилье в срок не получили 78 участников долевого строительства. Жилую часть дома планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году, встроенно-пристроенные помещения - ориентировочно в третьем квартале 2018 года", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, новый застройщик строительная компания "Гарант" завершает основные строительно-монтажные работы. Власти Чувашии возмещают строительным компаниям часть затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на завершение проблемных объектов.

Дольщики, пострадавшие от действий застройщиков, оплатившие не менее 70% стоимости жилья и осуществившие отчуждение единственного жилого помещения, получат внеочередное право на предоставление жилья из государственного жилищного фонда до завершения объекта. В республике этим правом воспользовались 28 человек.

Всего с 2012 года в Чувашии завершилось строительство восьми проблемных объектов. В результате 375 дольщиков получили свое жилье, отметили в пресс-службе.

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