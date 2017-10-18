Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут продолжены в 2018 году

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минпромторг завершил распределение средств по программам поддержки спроса на автомобили "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", однако обе программы будут продолжены в 2018 году, сообщает пресс-служба Минпромторга.

"За два с лишним месяца реализации программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на льготных условиях продано 48 тыс. автомобилей. По оценке кредитных организаций, заложенный на 2017 год целевой показатель в 58 тыс. проданных автомобилей будет достигнут уже на текущей неделе. "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут вновь действовать с начала 2018 года", - говорится в сообщении министерства.

При этом каждый банк-участник программы дату завершения ее реализации со своей стороны определяет сам.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" позволяют покупать машины на определенных условиях и для определенных категорий граждан со скидкой в 10%.

В 2017 году на обе программы из бюджета выделялось 3,74 млрд рублей. Сейчас обсуждается вопрос увеличения финансирования по этим программам, сказали в министерстве.

"Программы оказались востребованы, так как значительное количество молодых семей, а также начинающих водителей воспользовались выгодными условиями для покупки нового российского автомобиля. Из-за столь высокого спроса программы будут выполнены в 2017 году досрочно", - отмечают в министерстве. При этом другие формы поддержки спроса на автомобили - в частности, программа субсидирования автокредитов - будут продолжены вплоть до конца года.

"Учитывая общую динамику продаж по программам стимулирования спроса, а также продолжающийся рост автомобильного рынка и производства (рост рынка за период январь-сентябрь 2017 года составил 11,9%, рост производства 20,8% к аналогичному периоду 2016 года), именно эти социально ориентированные программы будут рассмотрены как ключевые мероприятия по поддержке спроса в автомобильной промышленности в следующем году", - заключили в Минпромторге.