Московский кредитный банк объявил о проведении вторичного размещения акций

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский кредитный банк (МКБ) объявил о проведении SPO (вторичное публичное размещение акций). Планируется, что Роман Авдеев сохранит контроль над банком, говорится в сообщении банка.

Банк планирует предложить до 3,2 млрд акций выпуска.

В сообщении отмечается, что ООО "Концерн Россиум", которое владеет 56,83% акций МКБ, подпишется на количество акций, которое будет необходимым для сохранения контроля над МКБ Романом Авдеевым, основным бенефициарным владельцем концерна. "Концерн Россиум", с учетом его текущей структуры участников, подпишется не менее чем на 1 457 723 838 акций с целью сохранить эффективную долю владения г-на Романа Авдеева МКБ на уровне 50% плюс одна акция", - говорится в материалах банка.

Акционеры МКБ, зарегистрированные в реестре по состоянию на 29 октября 2016 года, имеют преимущественные права на приобретение акций пропорционально своим существующим долям на эту дату.

Сообщается, что компания проведет несколько встреч с инвесторами начиная с 19 октября, и ожидается, что цена предложения будет объявлена примерно 25 октября 2017 года, после принятия наблюдательным советом МКБ решения, утверждающего цену и дату начала периода размещения.

Организаторами и координаторами размещения выступят Otkritie Capital International Limited и Societe Generale совместно с ООО "Атон" и "БК Регион".