Обновленная полоса калининградского аэропорта будет введена в строй в январе 2018 года

КАЛИНИНГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Храброво полностью завершатся в ноябре этого года, 4 января она будет введена в эксплуатацию. Об этом сообщил в среду журналистам начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин после совещания по вопросам реконструкции Храброва, прошедшего в Калининграде с участием представителей областных властей и владельца аэропорта (компании "Новапорт")

"Полная строительная готовность полосы будет в ноябре этого года. Планируется 4 января (2018 года) ввести ее в эксплуатацию", - сказал он.

После окончания реконструкции ВПП, которая в настоящее время находится в завершающей стадии, длина полосы составит 3350 метров, "что позволит летать (из Калининграда) практически в любую точку Земли без дополнительной дозаправки", добавил Пчелин. Она будет оборудована под требования второй категории ИКАО, что позволит Храброво принимать самолеты в сложных метеоусловиях.

Пчелин сообщил, что к настоящему времени завершены удлинение (с 2,5 км до 3,35 км) и усиление ВПП Храброво, смонтировано радиотехническое оборудование, завершается монтаж светосигнального и метеоборудования.

С декабря этого года с учетом готовности ВПП возможно снятие ограничений по времени работы калининградского аэропорта, в связи с которыми сейчас он не принимает самолеты в ночное время, отметил представитель Росавиации.

"Полная реконструкция аэродромного комплекса Храброво (в федеральной части) будет завешена в марте будущего года", - добавил Пчелин. Он пояснил, что помимо ВПП к этому моменту в аэропорту будут реконструированы две рулежные дорожки, построена одна новая скоростная дорожка, обеспечены 29 мест стоянки для самолетов типа А-320.

Аэровокзальный комплекс

Губернатор области Антон Алиханов со ссылкой на заверения собственника аэропорта сообщил, что реконструкция аэровокзального комплекса Храброво завершится к 31 марта 2018 года, "по крайней мере в строительной части", несмотря на допущенные ранее отставания.

Представитель компании "Новапорт" Сергей Рудаков признал наличие локальных отставаний, но подчеркнул, что компания намерена их ликвидировать и уложиться в намеченный срок.

"Есть локальные отставания от одного до трех месяцев, <...> которые мы обязаны устранить, мы ими занимаемся. Я считаю, что заявленная дата 31 марта должна оставаться официальной датой открытия второй очереди [пассажирского] терминала", - заявил Рудаков.

Реконструкция Храброва

Реконструкция аэропорта Храброво, включающая обновление ВПП и аэровокзального комплекса, была начата в 2013 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Обустройство аэровокзального комплекса осуществляется за счет средств собственника аэропорта (компания "Новапорт"), генеральным подрядчиком является компания "Еврогрупп". Общий объем капитальных вложений составляет 2,75 млрд рублей. Летом этого года завершена первая очередь реконструкции аэровокзального комплекса.

Реконструкция ВПП предполагает ее удлинение на 850 метров - с 2500 м до 3350 м. Это позволит аэропорту принимать все типы воздушных судов, а также построить участок магистральной и скоростной рулежных дорожек. Общая стоимость работ составляет 3,39 млрд рублей за счет федерального бюджета.

Международный аэропорт Храброво связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Череповцом, Мурманском, Анапой, Калугой, Архангельском, Минском, Гродно, Гомелем, Брестом, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Антальей и Барселоной. Пассажиропоток авиаузла в 2016 году превысил 1,57 млн человек. После реконструкции ВПРП и аэровокзального комплекса аэропорт сможет принимать все типы самолетов и обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.